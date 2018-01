Luxemburgo faz treino secreto em Madri Na véspera do clássico contra a Juventus pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu mudar sua estratégia e realizar um treino tático secreto no estádio Santiago Bernabéu. Em princípio, as atividades do Real Madrid estavam marcadas para o centro esportivo de Las Rozas, mas o treinador optou por fazer seu trabalho a portas fechadas. ?Aprendi que para fazer um trabalho tático aqui na Espanha é preciso realizá-lo em segredo. Fizemos um trabalho meramente tático?, garantiu. Segundo ele, a partida contra a Juventus não é uma final antecipada, mas é um dos jogos mais importantes do clube neste ano. ?É um jogo muito importante e temos que enfrentar pensando que temos 180 minutos. Falei muito com Sacchi (Arrigo, diretor de futebol do Real) sobre a Juve. Ele tem uma experiência muito grande no futebol italiano, analisamos sua forma de pensar, sua ordem tática". Sobre a derrota para o Athletic Bilbao no sábado por 2 a 0, Luxemburgo culpou o esquema anterior ao seu trabalho. ?O problema vem de meses atrás e da grande diferença que tínhamos com o Barcelona. Agora, estamos a sete e não a treze pontos. O campeonato continua e a esperança também. Perdemos uma só partida e se a classificação tivesse começado agora teríamos vantagem?, lembrou.