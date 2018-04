Luxemburgo fecha treino do Grêmio antes de jogo contra o Fluminense

PORTO ALEGRE - Preocupado com o decisivo confronto com o Fluminense, Vanderlei Luxemburgo fez mistério nesta terça-feira ao fechar o treino do Grêmio. Ao vetar a entrada de jornalistas, o treinador manteve a dúvida sobre o substituto do meia Elano, suspenso para o jogo desta quarta-feira, na Arena Grêmio.

Apesar do clima de suspense, é quase certo que Marco Antônio ficará com a vaga de Elano. Luxemburgo vem esboçando esta formação desde a semana passada. No sábado, na vitória sobre o Cerâmica, pelo Gauchão, o treinador escalou o jogador no meio-campo, já que Elano também está machucado.

Assim, o mais provável é que Luxemburgo mande a campo o seguinte time: Dida; Pará, Werley, Cris e André Santos; Fernando, Souza, Marco Antonio e Zé Roberto; Vargas e Barcos. Recuperado de dores, o goleiro Dida está confirmado na equipe.

O duelo desta quarta é importante porque vai definir a liderança do embolado Grupo 8 da Libertadores. Uma vitória deixará Grêmio ou Fluminense muito perto da classificação, faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos.