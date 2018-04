Luxemburgo fecha treino, mas indica Telles no Grêmio

Os últimos instantes do treino foram suficientes para mostrar que Luxemburgo deve preferir Alex Telles a André Santos para a lateral esquerda do Grêmio na abertura do Brasileirão. Telles treinava entre os titulares quando os portões foram abertos.

Após o coletivo, Luxemburgo comandou um treino de finalizações. Dida fez trabalho em separado com o preparador de goleiros, Rogério Godoy. O Grêmio vai encerrar a preparação para a estreia na manhã deste sábado, antes de viajar para Caxias do Sul, onde enfrentará o Náutico, no Estádio Alfredo Jaconi.

Com esta mudança na lateral esquerda, o Grêmio vai enfrentar o time pernambucano com Dida; Pará, Bressan, Werley e Alex Telles (André Santos); Fernando, Souza, Elano e Zé Roberto; Vargas e Barcos.