Luxemburgo festeja triunfo sobre Leão Cumprimentando repórter por repórter pelo nome antes de começar a dar entrevista, Vanderlei Luxemburgo demonstrava no acanhado vestiário da Vila Belmiro a sua alegria por estar cercado de jornalistas em São Paulo. Era o seu reencontro com a sua amada mídia. No dia do seu aniversário - completava neste sábado 51 anos - era difícil definir se ele estava mais feliz pelo Cruzeiro haver vencido o Santos por 2 a 0 ou por estar de volta aos holofotes. Com toda a sua tradicional falta de modéstia, analisou a jogo. "Eu já sabia como o Santos iria jogar. Tratei de travar os laterais adversários e os habilidosos garotos do ataque. Diminui os espaços. Com isso o Cruzeiro teve tranqüilidade para ganhar a partida. Deu tudo certo. O volume de jogo do Santos foi improdutivo. O meu goleiro Gomes não foi incomodado. A partida aconteceu exatamente como eu esperava", assumindo haver vencido o duelo com Leão. Vanderlei era só felicidade. Todas as vezes em que ouvia a expressão ´melhor time do Brasil´ na pergunta formulada pelos jornalistas ele sorria, orgulhoso. "Somos líderes mas o Brasileiro mal está começando. O Cruzeiro é um grande time em formação. Vamos com calma. O importante está na compreensão dos jogadores da minha filosofia de jogo. Buscar a vitória seja em que estádio for. Quero ser campeão brasileiro de novo, acredito no Cruzeiro, mas está cedo para afirmar que vamos mesmo ganhar." Sentindo o respaldo da mídia paulista, Luxemburgo declarava que iria entrar com uma reclamação formal contra a nova chuva de moedas que foi vítima neste sábado. "Podem me chamar de mercenário, não ligo. Mas jogar moedas, chinelos e pedras como os torcedores fizeram à vontade não tem cabimento. Todos no Santos sabiam que essa agressão iria acontecer e ninguém fez nada. Isso precisa terminar no Brasil. É um absurdo. Apesar de que sei que, no fundo, os torcedores me agridem porque gostariam que eu não tivesse ido embora do Santos." Esbanjando confiança e dinheiro da diretoria do Cruzeiro, Luxemburgo levou neste sábado mesmo a delegação para o Rio. Na quarta-feira irá enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil. "Não tem Dia das Mães ou domingo de descanso. Agora é hora de investir no potencial desse time para ganhar tudo o que puder." Mas o seu aniversário neste sábado seria muito bem comemorado. Por coincidência, o Rio é a sua cidade natal e onde está a maior parte de sua família.