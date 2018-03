Luxemburgo fez previsão do título Uma verdadeira redenção. Esse foi o sabor da conquista de hoje para o técnico do Corinthians Wanderley Luxemburgo. Depois de passar por momentos difíceis em sua carreira e vida pessoal, quando foi demitido da seleção brasileira após a eliminação nos Jogos Olímpicos de Sydney e acabou execrado pela opinião pública depois de uma seqüência avassaladora de denúncias de sonegação fiscal e falsidade ideológica, ele deu a volta por cima. Mas, disse hoje, ainda no Morumbi, que previu o destino da taça de campeão paulista. "Na minha preleção antes do segundo jogo contra o Santos, ainda pelas semifinais, disse para todo o grupo que o campeão sairia daquele confronto", revelou o treinador. Após a comemoração dentro do campo, com entrega de medalhas e troféu, ele reuniu todos os jogadores e membros da comissão técnica no vestiário durante 15 minutos para falar. Citou todas as dificuldades que o time atravessou no campeonato e relevou a importância desse título para cada um. Na saída, antes da entrevista coletiva, encontrou-se com a esposa "Dona Jô" e as três filhas, Wanessa, Waleska e Wanusa. "Eu dedico esse título à minha família", disse Luxemburgo. "Ele merece isso. Só nós sabemos o que passamos recentemente com todos os problemas que surgiram", afirmou Waleska, emocionada. Já diante dos jornalistas, o treinador corintiano aproveitou para fazer uma espécie de desabafo. Citou as principais denúncias das quais foi vítima nos últimos meses. Tentava mostrar sua inocência e tranqüilidade com relação a tais fatos falando sobre eles abertamente e com naturalidade, procurando passar a idéia de que não tinha nada para esconder. "Quero ser treinador por muito tempo. Com 55 anos, gato ou não, acho que ainda vou poder estar desempenhando bem a função", brincou. Com a faixa no peito, ele voltou até a falar sobre seleção brasileira. O técnico corintiano admitiu que gostaria sempre de ser considerado um dos postulantes ao cargo, mas que respeita Emerson Leão. "Vou manter minha decisão de não comentar a seleção, torcer para o Leão classificar o time para a Copa do Mundo e vencê-la", disse. "Mas quando o lugar estiver vago, quero ser um dos candidatos." A conquista - O 24.º título corintiano foi o quinto na vida de Luxemburgo. O treinador fez questão de dividir os méritos da conquista com todos os jogadores. "Eles provaram para eles mesmos de que são capazes", disse, referindo-se à reabilitação da equipe durante o campeonato, do qual chegou a ser penúltima colocada nas primeiras rodadas. "Chegaram a dizer que o Corinthians iria lutar para não cair", lembrou. "Mas nossa virada aconteceu em Serra Negra, quando reuni os jogadores após a derrota para o Guarani e disse que não perderíamos mais. Eles assimilaram bem aquilo." Mas a festa já tem data para acabar: amanhã. Todos os atletas estão convocados para se reapresentarem no Parque São Jorge, para começar a preparação para a partida contra a Ponte Preta. "A Copa do Brasil é nosso próximo objetivo. Todo mundo merece e deve comemorar bastante o título paulista, mas não podemos nos esquecer que ainda estamos disputando uma competição muito importante."