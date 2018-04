Luxemburgo fica na bronca com o árbitro após empate

Vanderlei Luxemburgo não gostou da arbitragem, mas preferiu apenas fazer insinuações a criticar diretamente o árbitro Luiz Antonio da Silva Santos. Ele disse ter achado estranha a escalação de um juiz carioca, que estava afastado, para um jogo do seu time antes de enfrentar o Fluminense. "Contra o Fluminense perdemos três jogadores e o árbitro é carioca. Ele não vinha sendo escalado e voltou exatamente contra nós, Complicado isso. Mas não vejo nenhum problema em escalar juiz carioca", disse o treinador do Santos.

A maior queixa de Luxemburgo é de que houve falta em Germano não marcada pelo árbitro pouco antes do terceiro gol do Internacional. Ele também se queixou dos cartões amarelos recebidos por Fabão e Rodrigo Mancha e da expulsão de Kléber Pereira. Mas sempre procurou não acusar frontalmente o juiz, embora tenha insistido que em jogos em importantes devem ser escalados os melhores árbitros.

Luxemburgo justificou o seu cuidado ao criticar a arbitragem, dizendo que teme ser prejudicado no futuro quando o juiz for escalado outra vez para trabalhar em jogo do seu time. "Heber [Roberto Lopes] não deu um pênalti sobre o Madson no jogo contra o Goiás porque ele se joga muito. Ora, se foi pênalti tem que marcar".

É provável que contra o Fluminense, no domingo, na Vila Belmiro, Luxemburgo volte a escalar três zagueiros porque a experiência com mais um meia deixou o time mais aberto. Ele admite escalar Emerson desde o início. E para o lugar do artilheiro Kléber Pereira o técnico está em dúvida entre o garoto André e Jean, recém contratado e que será apresentado nesta quinta. "Vamos ver amanhã (quinta) e depois o que é o melhor", concluiu.