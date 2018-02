Luxemburgo fica no Santos, diz TV O técnico Vanderlei Luxemburgo não se deixou seduzir pela proposta supostamente milionária do Corinthians e do fundo de investimentos MSI, e decidiu nesta quarta-feira que vai permanecer no Santos. A informação foi divulgada no início da tarde desta quarta-feira pela Rede Globo. O treinador teria considerado que seria mais interessante para sua carreira disputar a Copa Libertadores da América do ano que vem. Luxemburgo acha que, com isso, iria ganhar maior notoriedade internacional para, quem sabe, transferir-se mais facilmente para a Europa ao final da temporada. No primeiro semestre de 2005, o Corinthians terá pela frente apenas o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. A assessoria de imprensa do Santos não confirma a informação. Apesar disso, a possibilidade de o técnico continuar na Vila Belmiro é mesmo grande. Na noite de ontem, Luxemburgo participou de um jantar com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e teria aceitado assinar um contrato de 1 ano de duração. O contrato, no entanto, permitiria a rescisão sem multa ao final dos primeiros seis meses, caso apareça alguma proposta do exterior. Desta forma, o clube garantiria o treinador pelo menos até o final da Libertadores. Em caso de vencer a competição sul-americana, Luxemburgo cumpriria o contrato até o final e disputaria a final da Copa Intercontinental.