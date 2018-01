Luxemburgo ficará no Corinthians A indefinição sobre o planejamento do Corinthians para a próxima temporada esquentou o ambiente no clube. Isto ficou visível na reapresentação dos jogadores depois de uma semana de folga, hoje, no Parque São Jorge. Um clima de tensão marcou a entrevista do técnico Wanderley Luxemburgo. Ele garantiu, no entanto, que tem um bom relacionamento com a diretoria e garantiu que pretende permanecer no clube até o fim do contrato, em dezembro de 2002. "Discussões acontecem em qualquer segmento. Ninguém está sempre com a razão e é preciso conversar", ressaltou. Com um semblante nervoso, Luxemburgo anunciou que o time fará uma pré-temporada de duas semanas na cidade de Extrema, em Minas Gerais, na divisa com São Paulo. Antes do embarque, na segunda-feira, serão divulgados os nomes dos jogadores que deverão ser dispensados. "A chegada e a saída de jogadores são naturais em uma equipe grande, mas acho que não há intranqüilidade", desconversou o meia Ricardinho.