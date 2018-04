Luxemburgo fixa Galeano na zaga Além de impedir que Galeano fosse negociado, Vanderlei Luxemburgo resolveu aceitar uma velha reivindicação do jogador: fixá-lo como zagueiro. Em Águas de Lindóia, Galeano teve uma longa conversa com o técnico e tudo ficou acertado. Facilitou muito o fato de o Palmeiras estar com dificuldades financeiras para acertar a contratação de Dininho, do São Caetano, colocado como prioridade pelo treinador palmeirense. "O Galeano tem um ótimo desempenho como zagueiro. Sempre foi assim. Ele pediu e eu resolvi fixá-lo nessa posição. Agora, se vai ser titular ou não dependerá do seu futebol. Tenho confiança nele e aposto que seu desempenho será o melhor possível", disse Luxemburgo. Galeano, que ficou muito desgastado com o péssimo desempenho da equipe no final da fase de classificação no Campeonato Brasileiro, mostrava a alegria por haver recuperado prestígio no clube. "O Vanderlei me conhece e sabe que vou tentar colaborar como puder. Essa sempre foi a minha característica como atleta do Palmeiras. Então, jogo na zaga com a maior tranqüilidade. No fim do ano passado, não atuei na defesa porque o treinador da época (Celso Roth) não quis. Agora, a situação é completamente diferente", explicou, aliviado. As negociações com o São Caetano continuam bastante complicadas. "Estou ouvindo falar o meu nome em rádio e televisão, mas até agora ninguém do Palmeiras me procurou. Quero saber como eles vão me comprar sem falar comigo", ironizou Dininho. O jogador realmente não foi avisado de que pode ser vendido, porque a transação emperrou entre as diretorias dos dois clubes. O diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, ofereceu Daniel e Flávio por Adãozinho, mas houve a recusa dos dirigentes do clube do ABC. Eles querem dinheiro. Para desviar a atenção e mostrar que o São Caetano pode desperdiçar dinheiro se não aceitar vender Dininho, Lapola confirmou que o clube tentou Émerson, da Portuguesa. "Fizemos uma sondagem, mas o negócio não deu certo. Como precisamos de um zagueiro, poderemos voltar a conversar." Só que a diretoria da Portuguesa exigiu Sérgio, Galeano e Juninho. A negociação foi interrompida imediatamente pelos palmeirenses. Em compensação, Lapola está tentando o empréstimo de Fernandão. O atacante não acertou o seu empréstimo com o Cruzeiro e interessa a Luxemburgo. As negociações mal começaram, mas o diretor está animado. "Não falo sobre transações que ainda não foram fechadas. Foi por isso que não conseguimos contratar o Adrianinho da Ponte Preta e o Rodrigo do Botafogo." Adhemar, que jogava pelo São Caetano e está na reserva do Stuttgart, está se oferecendo para defender o Palmeiras. Seu futebol, porém, não interessa muito a Luxemburgo, a não ser que o clube não consiga fechar com Fernandão. Adhemar pode ser considerado viável. O técnico deseja um jogador de força para atuar ao lado de Muñoz. O maior motivo de comemoração nesta terça-feira no Palmeiras foi o fato de a TV Record haver comprado o direito de transmitir o amistoso de domingo contra o Mogi Mirim. "Foi com esse dinheiro que garantimos o pagamento da nossa pré-temporada em Águas de Lindóia. Foi ótimo haver surgido essa proposta", comemorou Lapola.