Luxemburgo garante que não há crise Apesar dos resultados negativos das últimas rodadas no Campeonato Brasileiro, o técnico Wanderley Luxemburgo garantiu que a equipe do Corinthians está ?em paz?. A delegação corintiana chegou a Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira e já iniciou os preparativos para enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira, em Ipatinga, pela Copa Mercosul. Segundo o treinador, a viagem de Recife, onde o time perdeu para o Sport no domingo, direto para Minas não foi uma estratégia para escapar da pressão da torcida. "A viagem estava programada desde a semana passada, simplesmente porque seria mais lógico fazer dessa forma", justificou Luxemburgo. Ele garantiu que o elenco corintiano está tranqüilo. "O fato de termos jogadores jovens não significa que a equipe esteja mais sujeita a instabilidade. O grupo é bom e não é porque perdemos dois jogos que vamos mudar nossa filosofia. Não trabalho em cima de 90 minutos, mas sim de um processo", avaliou o treinador. Preparativos - Assim que chegaram a Belo Horizonte, os jogadores do Corinthians fizeram um trabalho leve no próprio hotel em que estão hospedados. Na tarde desta terça-feira, o time fará um treino no CT do América, quando Luxemburgo deve definir a escalação. A única mudança provável é a entrada do atacante Paulo Nunes, recuperado de contusão, no lugar de Éwerthon. O volante Fabinho, expulso contra o Sport, levou uma bronca do treinador e uma multa do clube, mas será mantido entre os titulares. Uma coisa já é certa: Luxemburgo vai manter o esquema com três zagueiros. "Só vou mudar isso quando sentir que os jogadores estão prontos para outras experiências", garantiu o treinador. Contra o Cruzeiro, o Corinthians irá defender a liderança do grupo C da Mercosul - venceu seus dois jogos (Colo Colo e Independiente) e tem 6 pontos.