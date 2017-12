Luxemburgo ignora vaias da torcida ?Uh, Marcelinho, uh Marcelinho?. ?Volta Luizão e fora Citadini?. A torcida do Corinthians perdeu a paciência com o baixo nível técnico apresentado pelo time no empate de 0 a 0 com o Juventude, nesta quarta-feira, no Pacaembu, e não poupou críticas. Durante a partida, a cada passe equivocado de Ricardinho ou finalização errada do ataque, surgiam as cobranças. Luizão, que recupera-se de uma operação no joelho, estava nas tribunas do Pacaembu. A todo momento, ele tinha que desviar sua atenção para os torcedores que o chamavam. "Luizão, volta, entra lá e faz um gol, pelo amor de Deus", imploravam alguns. A resposta do técnico Wanderley Luxemburgo sobre os apelos da torcida veio com ironia. "Acho que estou surdo, não ouvi vaias e nenhum pedido", disse. "Vi uns três ou quatro querendo tumultuar o ambiente, não a verdadeira torcida." O meia Ricardinho, sobrecarregado na armação da equipe com a ausência do "companheiro", também procurou se esquivar sobre o assunto Marcelinho. "Não tenho que falar nada, é paixão de torcedor, temos que entender." Contusões - A fase continua negra para Paulo Nunes. Quando estava se firmando como titular, ele pode, mais uma vez, desfalcar o time. Nesta quarta-feira, o atacante deixou o campo com torção no joelho direito, o mesmo que operou recentemente. Agora, irá fazer uma ressonância magnética amanhã para saber a gravidade da contusão. O volante Otacílio também saiu machucado, com uma entorse no tornozelo direito.