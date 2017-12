Luxemburgo interessa ao Benfica, diz jornal A crise pela qual passa o Real Madrid poderá render frutos para o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Segundo informação do jornal ?Público?, de Lisboa, desta terça-feira, o treinador seria a primeira opção do Benfica para uma eventual substituição de José Antonio Camacho, que estaria entre os mais cotados para assumir o time do espanhol no caso de demissão de Carlos Queiroz. O jornal português afirma que o futuro diretor de futebol do Benfica, José Veiga - que vai assumir o cargo no dia 16 de maio - já manteve contatos com pessoas ligadas ao treinador brasileiro. Luxemburgo esteve recentemente na Espanha a pretexto de visitar a filha - casada com o jogador Fabiano, que atua no país - mas o que se comenta é que foi garimpar oportunidades no continente. O interesse do clube português pode frustrar a intenção da diretoria do Santos, que pretendia contratar Luxemburgo para o lugar de Emerson Leão.