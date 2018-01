Luxemburgo ironiza reclamação santista O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, foi irônico sobre as reclamações dos santistas a respeito da atuação do árbitro Héber Roberto Lopes na partida deste sábado, em que o time mineiro venceu por 3 a 0, no Mineirão. Para ele, o Santos anda se metendo em muitas confusões nos jogos. "Não é a primeira confusão em que o Santos se envolve. Lembro de outras no Brasileiro do ano passado, na Copa Libertadores e na Vila Belmiro. Eu não posso falar nada sobre isso. Quem tem de falar é o Emerson Leão. Ele é quem dirige o Santos. Quem tem o controle emocional do Santos é o Leão", afirmou Luxemburgo. O treinador do Cruzeiro disse que a expulsão do meia Fabiano, que é seu genro, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Cruzeiro, no segundo tempo, foi decisiva para a vitória de sua equipe. "Isso é estatística, 84% dos times que têm jogadores expulsos perdem as partidas", explicou. Luxemburgo minimizou a ausência de Diego e disse que se o meia santista tivesse jogado, o resultado não teria sido diferente. "A ausência do Diego não importou. O que me deixou surpreso foi o fato de o Leão ter tirado o William, deixando o Elano no ataque. Fiquei surpreso", admitiu. Ciente de que o Campeonato Brasileiro ainda tem 15 rodadas pela frente, Luxemburgo não quis cantar vitória sobre a situação do time na classificação. "O Cruzeiro ganhou com propriedade da melhor equipe do Brasil, que é o atual campeão brasileiro. Mas o que conseguimos hoje foi caminhar mais um pouquinho em busca do nosso objetivo. Vencemos, abrimos vantagem na classificação e conseguimos melhorar o saldo de gols. Foi mais um passo."