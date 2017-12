Luxemburgo já conversa com o Santos Vanderlei Luxemburgo conversou hoje com os dirigentes do Santos e está a um passo de voltar à Vila Belmiro. Nesta quarta-feira à noite, Cabralzinho se reuniu com o vice-presidente Norberto Moreira da Silva, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, e deve ter o contrato rescindido nas próximas horas. Outra novidade deve ser o retorno do médico Marco Aurélio Cunha para ser o novo gerente de futebol. As possibilidades de Cabralzinho permanecer no clube eram remotas até hoje, mas com a demissão de Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians e a provável volta de Oswaldo de Oliveira para o Parque São Jorge, o quadro mudou.