Luxemburgo já definiu o time do Cruzeiro O técnico Vanderlei Luxemburgo começou a desvendar o mistério em torno da equipe titular do Cruzeiro para o jogo do próximo sábado, contra o Santos, no Mineirão. No treino coletivo que comandou nesta quarta-feira à tarde, na Toca da Raposa II, ele optou por escalar o volante Maldonado no lugar de Felipe Melo. A volta do chileno, que se recuperou de uma lesão no joelho direito, já era dada como certa. Nesse caso, o meio-campo cruzeirense será formado por Augusto Recife, Maldonado, Wendell e Alex. Durante o treinamento, no entanto, Luxemburgo treinou várias opções, como a entrada do próprio Felipe Melo no lugar de Augusto Recife e a de Alex Alves na vaga de Márcio, no ataque. O técnico, contudo, já adiantou que se tratam de opções que ele acredita que possam ser utilizadas no decorrer da partida. Ingressos - O clima de decisão do jogo entre os dois líderes do Brasileiro (Santos e Cruzeiro) ficou mais evidente nesta quarta-feira na capital mineira, quando começou a venda antecipada de ingressos. Ao todo, foram colocados à disposição do torcedor 77.920 ingressos, em cinco postos de venda. Em quatro horas, foram vendidos 13,6 mil ingressos, segundo a Administração dos Estádios de Minas Gerais (Ademg). A expectativa entre os dirigentes mineiros é que o confronto com o Santos registre o recorde de público da atual competição, que pertence à partida entre Cruzeiro e Corinthians, também no Mineirão. Na ocasião, 52.126 espectadores viram o empate por 1 a 1, em jogo válido pela nona rodada do Brasileiro. Para evitar transtornos na região da Pampulha, um show da apresentadora Xuxa, que será realizado no Mineirinho - ginásio vizinho ao Mineirão - e estava previsto para o mesmo horário do jogo (16h), foi atrasado para as 17h30. União - Em mais uma prova da importância do jogo, Luxemburgo reuniu os jogadores do elenco para um jantar em sua residência, na terça-feira, com o objetivo de fortalecer a união do grupo. "Estes três pontos podem valer o título inédito", afirmou o zagueiro Cris. "Acho que desses dois sai o campeão", disse o lateral Maurinho, que trocou o Santos pelo Cruzeiro no começo do ano. Desfalque - Luxemburgo ficou sabendo nesta quarta-feira que não poderá mais contar com o meia Sandro para a disputa do restante do Brasileiro. Um exame de ressonância magnética apontou uma lesão na parte interna dos ligamentos do joelho direito do jogador, que será submetido a uma cirurgia na quinta. Ele deverá ficar parado por cerca de três meses, segundo o departamento médico do clube.