Luxemburgo já queria escalar Tapia Se dependesse do técnico Vanderley Luxemburgo, o goleiro Tapia, de 37 anos, seria o titular do Santos na partida de domingo contra o Internacional, na Vila Belmiro. O jogador assinou contrato hoje mas depende ainda do visto de trabalho concedido à estrangeiro. Por isso dificilmente sua situação estará regularizada até domingo. Luxemburgo explicou que Tapia foi contratado para ser o titular do Santos e começará jogando na primeira oportunidade. "É um jogador experiente, titular da seleção chilena e veio para jogar. A seqüência vai depender dele". Sobre a situação de Julio César e Mauro, o treinador disse que irá conversar com os dois. Não adiantou se haverá dispensa, mas disse: "Quem não ficar satisfeito pode ir embora", disse. Durante as conversações iniciais Luxemburgo perguntou a Tapia se ele iria disputar a Copa América pela seleção do Chile. "Essa era uma condição para ele vir ou não, pois não poderia ficar fora durante oito partidas, como Diego". Mas o jogador informou ao técnico que não irá disputar o torneio, mas que poderá ser convocado para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O goleiro confirmou e disse que "no momento só tenho cabeça para o Santos". Tapia estava bem descontraído durante a sua apresentação, ocorrida no início da noite de hoje, depois do treino. Já com a camisa do Santos ele havia treinado junto com o grupo e teve o primeiro contato com os novos companheiros. "É uma oportunidade muito grande que tenho de vir jogar no futebol brasileiro e no Santos, um time de muita tradição. O Santos apresentou hoje também outros três reforços. Segundo Luxemburgo esses jogadores irão disputar posição no time, não tendo chegado como titulares. Marcinho, que atuava CRB alagoano, tem 23 anos, e poderá ser um eventual substituto de Diego, convocado pela seleção para disputar a Copa América. Também um volante, Ricardo Bóvio, de 22 anos, e o lateral direito Flávio, de 24 anos, são os novos reforços. Eles estavam atuando no Chernomrets, da Rússia. Tapia tem contrato até o final do ano, enquanto os outros três atletas assinaram compromisso pelo mesmo período, mas já com o pré-contrato para continuarem no clube se tiveram um bom desempenho.