Luxemburgo já tem lista de dispensa O técnico Wanderley Luxemburgo admitiu nesta sexta-feira que o Corinthians vai passar por um período de mudanças. O grupo vive um clima de expectativa e segunda-feira o treinador vai revelar a lista de dispensas. O nome do atacante Paulo Nunes tem grandes chances de estar incluído, segundo o treinador que deixou transparecer nas entrelinhas. O jogador fez um desabafo na quinta-feira, dizendo-se arrependido por ter atuado no sacrifício desde março, quando contundiu-se no joelho direito. "O Paulo Nunes jogou sabendo de suas condições. Explicamos a ele que estávamos precisando de atacantes e estou consciente de que o jogador não poderia render todo o seu potencial", admitiu Luxemburgo. O treinador, no entanto, garantiu que a atitude do atacante não irá pesar na decisão de dispensá-lo ou não. "Isto ocorreu no passado, estou planejando o grupo para o futuro" observou o técnico. A maioria dos jogadores evitou o contato com a imprensa no fim do treinamento da tarde desta sexta-feira. Luxemburgo, por sua vez, descartou qualquer constrangimento no grupo. "Ao término de cada etapa é natural no futebol alguns jogadores saírem", observou. "A vida de um profissional é assim. Não há motivo para aborrecimentos porque sempre agi com transparência e desta vez não será diferente", afirmou. Na segunda-feira, a delegação viajará para Extrema, divisa de São Paulo com o Sul de Minas Gerais, a cerca de 100 km da capital. "Há uma excelente infra-estrutura no local", disse o treinador, sobre o hotel-fazenda Amoreiras,que hospedará os jogadores. O proprietário do hotel é o ex-vice presidente do Futebol do clube, Pedro Fabiano.