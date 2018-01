Luxemburgo lamenta lesão de Luizão O técnico Wanderley Luxemburgo lamentou a contusão do atacante Luizão, e disse que o regulamento do Campeonato Paulista deveria permitir que um clube pudesse inscrever um outro atleta para o lugar de um jogador, que, por motivo de contusão, não poderá mais atuar na competição. "Trata-se de uma lesão e o clube, que já perderá o jogador por muito tempo, não poderá ser prejudicado pelo problema na competição", disse nesta terça-feira à noite o treinador corintiano durante a entrevista nos estúdios da Rádio Jovem Pan. "Em 1998, o São Paulo escalou Raí só para jogar na decisão do campeontato", continuou o técnico, que considerou a contusão de Luizão uma grande perda para o Corinthians e para o futebol brasileiro. Luizão entrou em campo para enfrentar a Portuguesa, domingo, no Pacaembu, garantido por um seguro, por causa da negociação do seu passe com o Borussia Dortmund, da Alemanha. Na metade do segundo tempo ele sofreu a contusão, e teve de ser substituído aos 26 minutos por Gil. O atacante havia garantido que estaria pronto para enfrentar o Goiânia, na quinta-feira, em Goiânia, pela Copa do Brasil. "Jogo nem que seja com uns 60% das condições", disse Luizão, ainda no vesitátrio, após a parida contra a Lusa. O jogador ficou em observação por 24 horas, mas nesta terça-feira o inchaço no joelho direito havia aumentado, e segundo o médico do clube Joaquim Grava foi constatado a presença de sangue na articulação. Por causa da situação, o atleta foi submetido a exame de ressonância magnética, que revelou a gravidade da contusão.