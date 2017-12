Luxemburgo lamenta problemas no Santos O Santos vem conseguindo bons resultados, apesar dos problemas que vem enfrentando, como o seqüestro da mãe de Robinho, a doença de Paulo César e a contusão de vários jogadores. O técnico Vanderlei Luxemburgo destacou isso nesta terça-feira, mas lamentou: "Temos conseguido ultrapassar as dificuldades que tivemos e que ocorreram sempre na véspera do jogo, mas isso torna o tempo muito curto para trabalhar a cabeça dos atletas". Luxemburgo já começou a trabalhar o time para o jogo de domingo contra o Paysandu sem contar com Robinho. "Perdemos também o Elano, o Paulo César, mas estamos superando isso graças ao poder de reação do grupo". Ele espera a recuperação de Elano para a semana que vem. Na busca de motivação para seus jogadores reservas que estão sendo chamados para suprir os desfalques, o treinador tem comentado com eles que "na foto de campeão, dificilmente sai a foto da equipe titular; sempre um ou outro reserva está ali naquele momento". Em casa - O lateral-direito Paulo César teve alta, permaneceu na capital junto com sua família e começa nesta quarta-feira o tratamento intensivo com os médicos do Santos para se recuperar do problema abdominal que teve sábado à noite. O médico Carlos Braga descartou a possibilidade de o atleta atuar domingo contra o Paysandu, estendendo o veto a Elano, que teve uma torção no tornozelo. "Ele não obteve uma melhora significativa e está fora desse jogo, comentou Braga. Já o lateral-esquerdo Léo, com uma lesão na coxa, passará por uma nova avaliação hoje para saber se tem condições de atuar. Nova casa - O Santos ainda não confirmou, mas a CBF anunciou que o jogo contra o Grêmio, dia 5, será disputado em São José dos Campos (SP). O mando é dos santistas, mas a Vila Belmiro foi interditada por três partidas e este é o último da punição imposta. Faltando quatro jogos para o término do campeonato, o time só jogará uma vez em casa, na última rodada, quando enfrentará o Vasco.