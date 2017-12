Luxemburgo leva dúvida para Criciúma Como o volante Fabinho treinou na manhã deste sábado, mostrando estar recuperado da contusão na coxa, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu manter a dúvida sobre o time titular do Santos para o jogo deste domingo, contra o Criciúma. Caso ele jogue, Preto Casagrande deve ir para a reserva. O Santos lidera o Campeonato Brasileiro, com 72 pontos, e é o único que depende apenas de seus esforços para ser campeão. Por isso, na Vila Belmiro, a conta é simples: é preciso vencer os 7 jogos que restam, para não dar chances aos demais concorrentes ao título. "Para ganhar todos jogos, tem que jogar como se eles fossem decisivos e não tem como ser diferente contra o Criciúma. Faltando sete rodadas, temos que buscar resultados, porque o campeonato se ganha fora de casa", avisou Luxemburgo. Como a prioridade do Santos é o título brasileiro, Luxemburgo poupou os principais jogadores do elenco na partida de quarta-feira, contra a LDU, no Equador, pela Copa Sul-Americana. Do grupo que viajou, apenas 4 jogadores devem ser titulares neste domingo, em Criciúma. São eles: o goleiro Mauro, o volante Zé Elias e os zagueiros André Luís e Leonardo.