Luxemburgo libera Robinho do jogo O atacante Robinho não vai defender o Santos neste domingo no jogo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi liberado pela comissão técnica do time para voltar a Santos, segundo o canal Sportv, e acompanhar as investigações do seqüestro de sua mãe, Marina Silva de Souza. Robinho já deixou o hotel onde o Santos está hospedado em Criciúma. Segundo o técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador queria ficar e entrar em campo, no jogo que começa às 16 horas no estádio Heriberto Hülse. "Mas achamos melhor liberá-lo", explicou o treinador.