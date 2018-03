Luxemburgo mantém formação para o duelo contra a Lusa

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter o Palmeiras com três volantes para a partida contra a Portuguesa, neste domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No coletivo desta sexta-feira, o time titular foi formado por Marcos; Elder Granja, Henrique, David e Leandro; Pierre, Léo Lima, Martinez e Valdívia; Denilson e Alex Mineiro - foi a mesma formação que venceu o Inter, no último domingo. O atacante Kléber deve começar entre os reservas. No final do treino, o jogador entrou na vaga de Martinez - ele pode servir de opção para um esquema mais ofensivo no segundo tempo contra a Lusa. Denilson e David continuaram entre os titulares - este último forma a dupla de zaga ao lado de Henrique, que foi convocado nesta sexta-feira para os amistosos da seleção brasileira. O meia Diego Souza, punido com três jogos pela expulsão contra o Coritiba, na estréia no Brasileirão, continua fora - ele precisa cumprir mais duas partidas.