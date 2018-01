Luxemburgo mantém quadrado ofensivo O técnico Vanderlei Luxemburgo concluiu que as duas derrotas consecutivas do Real Madrid - contra o Celta, pelo campeonato espanhol, e para o Lyon, pela Liga dos Campeões - foram conseqüência, em grande, da falta de treino. Por conta disso, decidiu aumentar o tempo de treinamento e a carga de trabalho. Nesta sexta-feira, no treino mais longo da temporada, com quase duas horas de coletivo, o treinador confirmou que vai manter o esquema com quatro atacantes para a partida de domingo, contra o Espanyol. "Foi um dia bom para trabalhar forte, elevar o ritmo e buscar mais velocidade. Recuperamos o trabalho que perdemos quando os jogadores foram para suas seleções", disse o preparador-físico Antonio Mello. Luxemburgo não escondeu o time. Roberto Carlos e Míchel Salgado foram mantidos nas laterais, Pablo García e David Beckham ocuparam os dois postos no meio-campo, e os atacantes, Júlio Baptista, Raúl, Robinho e Ronaldo se intercalaram na frente. O miolo da zaga teve Iván Helguera e Sergio Ramos. Caso não haja nenhum imprevisto, este deverá ser o time que inicia a partida contra o Espanyol pela terceira rodada do campeonato.