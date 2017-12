Luxemburgo mantém tranqüilidade no Real O treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo se mostrou totalmente tranqüilo após o empate do Real Madrid contra o Lyon, da França, por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. Desde o momento em que substituiu o inglês David Beckham por Michel Salgado, aos 34 minutos do segundo tempo, até o final do jogo, Luxemburgo foi alvo de vaias por parte dos torcedores presentes ao estádio Santiago Bernabeu, em Madri. E não acha que será demitido. ?A torcida não entendeu que Beckham estava com dor, sentindo as costas. É uma substituição normal, que a torcida não sabe. Na próxima vez, esperarei ele morrer para tirá-lo de campo?, afirmou o brasileiro. ?Se estivesse na arquibancada, também teria vaiado se não soubesse o que estava acontecendo. Não são vaias injustas, mas a torcida não entendeu. Estou com força e tranqüilo para seguir?, acrescentou. O treinador confirmou que conversou, logo após o encerramento da partida, com o presidente do clube, Florentino Pérez, e com o vice-presidente Emilio Butragueño. ?Falei com os dois. Eles perguntaram pelos jogadores e queriam saber como eu estava?, disse Luxemburgo, confiante na manutenção de seu emprego. ?Continuo forte, trabalhando. Não devo ter preocupação pelo meu futuro, mas pensar em recuperar meu elenco. Não penso se vão me demitir?.