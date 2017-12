Luxemburgo mexe no time do Santos Vanderlei Luxemburgo começou efetivamente o trabalho no Santos. Depois de acompanhar das tribunas a vitória sobre o Juventude no sábado e comandar um treino leve no domingo, ele realizou um coletivo na manhã desta segunda-feira. E já mexeu no time. O lateral-direito Paulo César retomou a vaga de titular que tinha perdido para Marco Aurélio e o volante Paulo Almeida ganhou a posição de Claiton. Antes do treino desta segunda-feira, o novo treinador do Santos, que substituiu Emerson Leão, teve uma longa conversa com todos os jogadores. Luxemburgo sabe que terá um grande desafio já nesta terça, quando o time precisa reverter a vantagem da LDU para seguir na Libertadores - afinal, perdeu por 4 a 2, no Equador.