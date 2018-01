Luxemburgo mostra estilo linha-dura Há pouco mais de um mês no cargo de técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo faz questão de mostrar, a cada dia, que o "profissionalismo" é prioridade em seu trabalho. Nesta quinta-feira, após treino realizado no Palestra Itália, ele exibiu mais uma vez seu estilo linha-dura. A produtora Soares Comunicações tentava gravar um programa especial de carnaval para uma emissora de televisão. Reuniu três jogadores do elenco, Taddei, Magrão e Thiago Matias, para que tocassem pagode e falassem sobre a festa mais popular do País. Receosos, os atletas pediram que os funcionários da produtora pedissem, antes da gravação, autorização a Luxemburgo. A resposta foi categórica. "Não, fica para outra oportunidade", disse o treinador, frustrando o funcionário e os próprios atletas. Dentro de campo, o técnico palmeirense também esbravejou com os erros de seus jogadores. No treino coletivo, os reservas dominaram os titulares e deram muito trabalho ao goleiro Marcos. O destaque foi o atacante colombiano Muñoz, que marcou dois belos gols. Luxemburgo fez várias modificações em relação ao time que empatou com o Vasco por 2 a 2. Trocou Taddei por Adauto na lateral-esquerda e pôs Galeano e Jeovânio no meio-de-campo, no lugar de Fernando e Magrão. "Mas essa formação ainda não é a definitiva", garantiu. Alex será titular no clássico de sábado, contra o Santos, no Palestra Itália. O zagueiro César deve ser apresentado nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, como novo reforço do Palmeiras.