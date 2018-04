Luxemburgo muda ataque para garantir permanência no G-4

Quarto colocado do Campeonato Carioca, com 20 pontos, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Tigres, neste sábado, às 16 horas, em Duque de Caxias, para deixar mais distante a hipótese de ficar fora da fase semifinal da competição. Imediatamente abaixo na tabela, Madureira e Macaé seguem firmes esperando um tropeço do time rubro-negro.

O técnico Vanderlei Luxemburgo sofre com desfalque de jogadores contundidos. Após o treino desta sexta-feira, ele manteve mistério sobre a escalação, mas é possível que faça mudanças em relação ao time que enfrentou o Volta Redonda, na última rodada. As atuações do meia Lucas Mugni e do atacante Eduardo da Silva não agradaram ao treinador. Com isso, Alecsandro e Paulinho podem receber uma vaga entre os titulares.

O último, que se recuperou de contusão recentemente, foi elogiado por Luxemburgo. Contudo, não tem condições físicas de atuar os 90 minutos. "Temos que ter cuidado com Paulinho. Está jogando acima do que eu achava. De repente, vou mantê-lo", disse o técnico.

Outra dúvida está na lateral-esquerda. Anderson Pico deixou a última partida antes do fim após sofrer uma pancada no pé esquerdo. Ele passou por tratamento durante a semana e não se sabe se terá condições de atuar. O substituto Thalyson vai estar à disposição.

É certo que o time não vai poder contar com Nixon e Samir, que se recuperam de contusões graves. Arthur Maia e Éverton passaram a semana sob tratamento médico e não é certo se serão relacionados.