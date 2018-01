Luxemburgo muda e Santos pode ter time titular em Bauru O técnico Vanderlei Luxemburgo desistiu da idéia de não escalar seus principais titulares duas vezes em menos de uma semana, e o Santos pode jogar completo contra o Noroeste, em Bauru, neste domingo. O único desfalque confirmado é o zagueiro Adailton, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante da Ponte Preta e cumprirá suspensão. Zé Roberto, Kleber, Pedrinho, Rodrigo Tiuí e Adriano, que estão com dois amarelos, provavelmente jogarão para forçar o terceiro e entrar ´zerado´ nas semifinais. Além de estar pendurado, Kleber está confirmado na lateral-esquerda porque o seu reserva, Carlinhos, sofreu uma pancada no tornozelo direito e vai ficar em Santos, em tratamento médico. Ávalos, que pode ser emprestado ao Sport Recife, também não foi convocado para o jogo. No entanto, a informação é de que ele se recupera de uma contusão. Vencendo em Bauru, Luxemburgo pode poupar todos os titulares contra o Juventus, na próxima quarta-feira, em São José dos Campos, na última rodada, quando deverá aproveitar a oportunidade para dar ritmo a jogadores como Carlinhos, Denis e Pedro - ambos tentam voltar à forma ideal -, Pedrinho e Rodrigo Tabata. E experiência aos jovens Adriano, Dionísio e Moraes, filho do ex-centroavante Aloísio Guerreiro. Após a vitória contra o Defensor Sporting, na última quinta, em Montevidéu, pela Libertadores, a preocupação do técnico passou a ser o condicionamento do grupo. Alguns jogadores que estão abaixo do nível atlético dos demais vão passar por um trabalho individualizado com o preparador físico Antonio Mello a partir de segunda. "A idéia é chegarmos às semifinais do Campeonato Paulista e às oitavas da Libertadores com todos os jogadores em plena forma", adianta Mello. Viagem no domingo A delegação do Santos só vai chegar a Bauru no começo da tarde deste domingo para enfrentar o Noroeste, às 16 horas. Neste sábado, os jogadores que jogaram na quinta só correram em volta dos campos do CT Rei Pelé, enquanto os reservas disputaram um rachão. Neste domingo, às 10 horas, os convocados por Vanderlei Luxemburgo se reapresentam e vão para a Base Aérea de Santos, embarcando às 11 horas em vôo fretado para Bauru. Com a situação tranqüila do time no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores da América, agora o maior trabalho será da diretoria. Um assunto que terá que ser resolvido nos próximos dias é a prorrogação do contrato do atacante Rodrigo Tiuí. No fim do Campeonato Paulista do ano passado, o Santos ganhou a disputa com o Palmeiras e conseguiu o atacante por empréstimo de um ano junto ao Fluminense-RJ, e agora corre o risco de perder o jogador no dia 30, em plena Libertadores. O gerente de futebol, Luiz Henrique Menezes, está negociando com o Fluminense para tentar prorrogar o empréstimo até o fim da competição continental, mas o clube carioca teria uma proposta do exterior e estaria exigindo a volta do jogador às Laranjeiras. "Quero continuar aqui, jogar bem e torcer para o Santos comprar o meu passe", disse Tiuí. "Pena que eu tenha me machucado contra o Corinthians, num momento em que vinha sendo titular e fazendo gols", concluiu.