Luxemburgo não comenta afastamento A delegação do Corinthians que venceu o Colo Colo em Santiago desembarcou às 23h30 desta sexta-feira, no Aeroporto de Cumbica O técnico Wanderley Luxemburgo evitou falar do afastamento de Marcelinho do jogo contra o Independiente, da Argentina, domingo no Pacaembu. Ele diz que só vai comentar o assunto após o treino da manhã deste sábado, em Itaquera. "Antes eu tenho de conversar com os meus jogadores para depois falar com vocês sobre o Marcelinho", disse o técnico, que não quis nem antecipar se Marcelinho participará do treino. O meia Ricardinho, envolvido direto na briga com Marcelinho, também não quis comentar o afastamento do jogador. Ele deixou o aeroporto com pressa e repetindo frases feitas. "Prefiro falar do Corinthians. Conseguimos uma grande vitória e estamos pensando no jogo seguinte. Sobre outro assunto eu não falo", desconversou. Mas o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini não deixou por menos. Ele afirmou que enviou a nota de Santiago do Chile para a imprensa confirmando o afastamento do jogador. E deu a entender que a punição poderá ainda ser mais severa para Marcelinho, podendo até seu contrato ser rescindido. "Não posso antecipar o que pode acontecer, senão de nada adianta o clube fazer uma sindicância. Essa sindicância será para levantar tudo que o Marcelinho fêz", afirmou Citadini, esclarecendo que não haverá investigação se Ricardinho é um ?leva e trás da diretoria?, como denunciou Marcelinho. "O jogador no Corinthians terá que ter disciplina e solidariedade", disse Citadini. O dirigente demonstrou muita irritação contra Marcelinho. "Foi ele mesmo quem convocou aquela reunião em Extrema, para depois ficar falando por aí. Marcelinho quis dar uma de João sem braço para cima de nós ao reclamar que não havia sido informado com antecedência da sua suspensão do jogo contra o Colo Colo. Ora, ele havia feito uma irresponsabilidade naquela expulsão contra o Olimpia, no ano passado, e ainda veio reclamar da diretoria?"