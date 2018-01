Luxemburgo não comenta suspensão O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, não quis comentar, nesta terça-feira, a suspensão de 30 dias imposta a ele pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas críticas que fez à atuação do árbitro Carlos Eugênio Simon, na primeira partida da decisão do título da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã. De acordo com o assessor de imprensa do clube mineiro, Valdir Barbosa, o treinador não irá fazer nenhum pronunciamento sobre o assunto e cabe ao Cruzeiro apenas "acatar" a decisão judicial. Antes de conceder entrevista na Toca da Raposa II e da divulgação da decisão do STJD, Luxemburgo pediu para que a Assessoria de Imprensa do clube informasse que ele só falaria da partida entre Cruzeiro e Internacional, domingo, no Mineirão, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Lamento - O treinador comentou, porém, a eliminação da seleção brasileira na Copa das Confederações, que lhe proporcionará a volta do meia Alex, do lateral-direito Maurinho e do zagueiro Edu Dracena, que estavam no grupo que Carlos Alberto Parreira levou para a França. "Para o Cruzeiro é bom, mas para o futebol brasileiro foi ruim a perda da classificação", disse Luxemburgo. "Lamento pela seleção brasileira." O técnico afirmou que pretende avaliar a situação de cada atleta para a partida de domingo, mas é certo que Alex e Maurinho voltam ao time. Quem não tem vaga garantida é Edu Dracena. Com quatro jogadores da posição em condições de serem titulares, Luxemburgo ainda estuda a melhor formação. Ele usou três zagueiros - Thiago, Luisão e Cris - contra o Juventude, na última partida pelo Brasileiro. "O importante aqui é os jogadores estarem à disposição. Alguém vai sobrar."