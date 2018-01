Luxemburgo não descuida do Santos O técnico Vanderlei Luxemburgo passa as férias em Punta del Este, no Uruguai, mas não descuida do trabalho em Santos. Ele passa as ordens ao seu auxiliar, o preparador físico Antonio Mello, que orienta inclusive a preparação física dos jogadores que estão contratados pelo clube, mas que ainda não foram anunciados oficialmente. É o caso de Maldonado, Fabinho, dos goleiros Fábio Costa e Roger e ainda de um novato: o atacante Jonas revelado pelo Guarani. O lateral-direito Neto, também não confirmado de forma oficial, treina no CT Rei Pelé diretamente sob as ordens de Mello. O Santos continua tentanto a contratação de França e do meia atacante Jadson e outros nomes poderão surgir até segunda-feira, quando começa a pré-temporada no CT Rei Pelé. Os dirigentes estão mantendo as contratações sob o mais absoluto sigilo, em alguns casos, para evitar o leilão e, em outros, para fugir de multas rescisórias, como na situação de Fábio Costa, cujo contrato com o Corinthians vence neste sábado. A partir de domingo ele estará livre para se apresentar na Vila Belmiro. Os jogadores que permaneceram no Santos passaram a semana treinando fisicamente e toda evolução é comunicada a Vanderlei Luxemburgo. A preocupação dos santistas é colocar o elenco na melhor forma física o quanto antes. O trabalho de entrosamento dos novos atletas começará na semana que vem e o Santos tem pressa pois seus principais adversários estão praticamente mantendo a mesma equipe desta temporada.