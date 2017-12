Luxemburgo não é mais técnico do Cruzeiro O técnico Vanderlei Luxemburgo se desligou nesta sexta-feira do Cruzeiro, segundo informou a assessoria de imprensa do clube mineiro. Os motivos da saída do treinador serão explicados em uma entrevista coletiva na Toca da Raposa II. Antes de anunciar sua decisão, Luxemburgo se reuniu com todo o grupo cruzeirense no Centro de Treinamento do clube. O técnico estava no Cruzeiro desde julho de 2002 e deixa o clube às vésperas do clássico contra o Atlético-MG.