Luxemburgo não engole eliminação O técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, não digeriu a eliminação na Copa do Rei, com o empate de 1 a 1 com o Valladolid, na quarta-feira. "Estou triste, mas temos de continuar", lamentou. A imprensa espanhola criticou o time, que desperdiçou chances de gol e caiu no torneio que não vence há 12 anos.