Luxemburgo não fala sobre a condenação Em sua chegada hoje a Florianópolis, onde o Cruzeiro joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro diante do Figueirense, o técnico Vanderlei Luxemburgo negou-se a dar qualquer tipo de declaração relacionada a decisão da justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi proferida pela juíza da 7ª Vara Federal Criminal, Valéria Caldi Magalhães, que condenou o treinador cruzeirense a cinco anos e três meses de reclusão em regime semi-aberto por conta de um processo que o denunciava por sonegação fiscal nos anos de 1994, 1995 e 1998. Luxemburgo disse, através do assessor de imprensa do clube, que qualquer comentário sobre a decisão será dada pelo seu advogado Michel Assef e que sua única preocupação no momento era com o jogo diante do Figueirense.