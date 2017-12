Luxemburgo não fala sobre Corinthians O técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, ficou irritado hoje com uma pergunta sobre o interesse do grupo MSI, que está fechando contrato de parceria com o Corinthians, em contratá-lo. "Não tenho que responder e esse problema é de vocês (jornalistas). Se tiverem a informação, publiquem; caso contrário, é especulação e não tenho de ficar respondendo a toda hora sobre isso". Pediu que isso fosse respeitado. "Eu quero que essa coisa seja respeitada e aí vocês me chamam de ignorante, mas tenho que ser ignorante mesmo. Quero direcionar para o outro lado, falar do Santos e tenho de ficar respondendo isso, nessa batalha que parece que vai ser sempre assim".