Luxemburgo não sabe se Ronaldo jogará Vanderlei Luxemburgo só saberá neste sábado se poderá contar com Ronaldo e Beckham na partida de domingo contra a Real Sociedad, fora de casa. Se o Real Madrid perder, é quase certo que o técnico brasileiro será demitido. O Fenômeno sente dor no tornozelo esquerdo e o inglês sofre com dores nas costas que o incomodam há três semanas, o que tem feito com que jogue no sacrifício. O departamento médico do Real não está muito otimista quanto à possibilidade de os dois serem aproveitados. No treino desta sexta-feira, sem os dois, Luxemburgo armou o time com a seguinte formação: Casillas; Michel Salgado, Pavón, Helguera e Roberto Carlos; Pablo Garcia, Sérgio Ramos, Zidane e Guti; Robinho e Julio Baptista. Jogar fora de casa pode ser uma vantagem para o Real Madrid, já que no Santiago Bernabeu a pressão da torcida sobre o time certamente seria grande desde o início da partida. O Barcelona, que tem 25 pontos e divide a liderança com o Osasuna, jogará no domingo contra o Racing Santander, no Camp Nou. No dia seguinte, Ronaldinho Gaúcho deverá ser anunciado como o ganhador da ?Bola de Ouro?, prêmio que a revista France Football oferece ao melhor jogador em atividade na Europa a cada ano. Em 2004, o ganhador foi o ucraniano Shevchenko, do Milan. A rodada começará neste sábado com duas partidas. O Celta, que tem 23 pontos, jogará fora de casa contra o Valencia e, se ganhar, assumirá a liderança. O outro jogo será entre Mallorca e o lanterna Athletic Bilbao. Outros jogos de domingo: Betis x Cadiz; Zaragoza x Sevilla; La Coruña x Villarreal; Getafe x Málaga; Atlético de Madrid x Espanyol; Osasuna x Alavés.