Luxemburgo nega crítica a Parreira O técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, confirmou neste sábado, após a vitória do Santos por 3 a 0 contra o Paraná Clube, que telefonou para Carlos Alberto Parreira, pedindo a liberação de Robinho para o jogo contra o Atlético-PR, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, porém negou que tenha criticado o treinador da Seleção Brasileira. "Tentei a liberação do Robinho, mas não fiz nada para que Parreira ficasse zangado. Isso é uma grande bobagem. Liguei para ele, que me respondeu que eu já estive lá e sei como funciona a Seleção. Respondeu que não dava para conciliar e depois conversamos sobre outras coisas. Na entrevista que falei sobre Robinho, disse apenas que ele só havia sido convocado em razão da ausência dos jogadores do Milan. Mas espero que em contato com o jogador, Parreira possa observá-lo melhor e chamá-lo nas próximas convocações. Espero que Robinho não vá para a Seleção Brasileira apenas para suprir ausência de alguém", afirmou o técnico santista. Luxemburgo também repetiu que vai continuar privilegiando o Campeonato Brasileiro. "Alertei para a possibilidade de a imprensa e a torcida passar a achar que é possível considerar as duas competições com a mesma importância com o avanço do time na Copa Sul-Americana. Mas não é. Minha prioridade é o Campeonato Brasileiro e no momento em que houver um racha, vou fazer o que é melhor para o Santos", dando a entender que vai continuar escalando o time misto na Copa Sul-Americana. O principal argumento do técnico santista é que o elenco não tem o número ideal de jogadores para disputar em igualdade o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. "Não há outra saída e estou voltado para o Brasileiro", reafirmou. Luxemburgo voltou a convocar a torcida santista para lotar a Vila Belmiro. "Mesmo com os importantes desfalques de Elano, Robinho e Deivid, temos condições de derrotar o Atlético-PR, mas como é um confronto direto, precisamos do apoio da torcida. O torcedor será o novo centroavante." Porém, o técnico disse que embora a semana seja muito importante - no domingo, o time enfrenta o Palmeiras, no Parque Antártica -, não decide nada. "Ganhando ou perdendo, nada estará decidido". Os jogadores titulares que não participaram do jogo deste sábado à tarde, fizeram um treinamento físico no gramado da Vila Belmiro, neste sábado à noite, após o encerramento da partida, e neste domingo estarão de folga.