Luxemburgo nega saída do Cruzeiro Depois de conquistar o Campeonato Mineiro com uma rodada de antecedência, no seu primeiro título à frente do Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo precisou desmentir nesta segunda-feira os rumores de que estaria se oferecendo para ocupar o cargo de Oswaldo de Oliveira no São Paulo. "Eu disse apenas que um dia eu iria dirigir o São Paulo", afirmou Luxemburgo, ao comentar uma declaração dada à Rádio Jovem Pan. "Isso é coisa de vocês", acusou o técnico, afirmando que não foi procurado por nenhum dirigente são-paulino e não existe, no momento, "a mínima" possibilidade de ele se transferir para o Morumbi. "Estou bem no Cruzeiro", completou. A assessoria de imprensa do Cruzeiro disse que o técnico tem contrato até dezembro deste ano e que ele não manifestou qualquer interesse de deixar o clube. Apesar de evitar comemorações e salientar que a equipe ainda precisa evoluir bastante se quiser se credenciar aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Luxemburgo considerou importante a conquista do Mineiro. "Ganhar é sempre muito bom, pois foi a primeira conquista desse grupo, dentro de um processo que iniciamos no Cruzeiro, visando grandes títulos", disse o treinador, após a goleada sobre a URT, no último domingo, em Patos de Minas, que garantiu o troféu ao time. Ao contrário do técnico Celso Roth, do rival Atlético-MG, que considerava o Campeonato Mineiro um "laboratório" para as disputas futuras, Luxemburgo procurou ressaltar desde o início a relevância do título. "O time tem de se acostumar a vencer", explicou o treinador do Cruzeiro. Luxemburgo, porém, não deixou de constatar a fragilidade dos adversários e alertou para as dificuldades que virão. "Tudo que nós fizemos agora no Mineiro não serve para o Brasileiro e para a Copa do Brasil. Temos de melhorar muito para chegar às grandes conquistas", disse.