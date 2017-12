Luxemburgo paga dívida com Marcelinho O técnico Wanderley Luxemburgo cumpriu a promessa que fez a Marcelinho e lhe deu seu relógio, com valor estimado de R$ 5 mil. O acordo foi feito durante o período em que o Corinthians estava na penúltima colocação do Campeonato Paulista. Na época, o treinador disse que o jogador poderia lhe pedir qualquer coisa se a equipe se sagrasse campeã. Foi o que acabou acontecendo. "O Wanderley ainda tentou me dar um relógio fajuto, mas eu protestei e ele me deu o verdadeiro", contou o atleta.