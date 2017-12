Luxemburgo paga jantar para jogadores Vanderlei Luxemburgo está fazendo exatamente o contrário de seu antecessor no Palmeiras, Celso Roth. Preocupado em unir o grupo para que ninguém fique insatisfeito e o rendimento do time não caia - a falta de afinidade entre comissão técnica e jogadores derrubou a equipe e Roth no ano passado -, ele fez questão de oferecer um jantar de confraternização para todo o elenco, na noite de terça-feira. O encontro ocorreu em seu restaurante, o La Venu, em Perdizes, e contou, também, com a presença de familiares dos palmeirenses. "As pessoas passam boa parte do tempo no ambiente de trabalho e, por isso, têm de se gostar, têm de se conhecer", afirmou o treinador, explicando a razão do jantar. "As pessoas têm de trabalhar felizes para poder ter bom rendimento." Luxemburgo sempre utilizou o trabalho psicólogico nas equipes que dirige. Sabe que, no futebol, o bom ambiente é fundamental para o desempenho dos atletas em campo. Roth não tinha essa preocupação e acabou perdendo o controle. Vários jogadores admitem que não gostavam do ex-treinador. "Ele nunca estava satisfeito com nada, era irritante", observou um atleta, que preferiu não ser identificado. O grupo aprovou a iniciativa de Luxemburgo e até sugere novos encontros. "Achei interessante, porque a gente passou a conhecer também os familiares dos jogadores - irmãos, pais, mulher", analisou o meia Alex. "Foi muito legal", resumiu o zagueiro César, que não perdeu a oportunidade de elogiar o restaurante do chefão. "Comi uma carne de altíssimo nível." O ambiente no elenco é bem diferente daquele do ano passado, quando os próprios jogadores chegavam a trocar acusações. A boa campanha no Torneio Rio-São Paulo, do qual o time é líder, com 22 pontos, mantém o bom astral no grupo. Hoje, o Palmeiras, que entrou em campo com um time misto, venceu a Mauaense por 4 a 1, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Os gols foram marcados por César, Adriano (2) e Adauto. Luxemburgo reclamou bastante de reportagens publicadas por alguns órgãos de imprensa, segundo as quais o Palmeiras está com ciúme do São Paulo por causa dos elogios à equipe do Morumbi. "Alguns são mentirosos, ninguém falou que estava com ciúme do São Paulo", esbravejou. "Por isso, acho que precisamos contratar um assessor de Imprensa."