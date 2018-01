Luxemburgo: "passei por coisas piores" O técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo se disse confiante que o Real Madrid conseguirá se recuperar apesar do péssimo início de temporada e da terceira derrota consecutiva - a última neste domingo, por 1 a 0 para o Espanyol. O técnico tenta manter a calma e avisa que já passou por coisas piores. Luxemburgo justificou o resultado pela falta de pontaria de seus jogadores - Robinho, Ronaldo e Raul tiveram boas chances e desperdiçaram - e no bom desempenho do camaronês Carlos Kameni, goleiro do Espanyol. "Tivemos chances, mas eles se defenderam bem e seu goleiro fez grandes defesas", explicou Luxemburgo. O técnico brasileiro lamentou que sua equipe tenha sofrido um gol de bola parada outra vez, lembrou que a jogada que originou o gol foi ?estranha?, mas pediu calma. "Quando perdemos, não há muito espaço para análises, não devemos buscar desculpas. Sabemos que é um momento difícil, mas podemos nos recuperar, já passei por coisas piores", reiterou.