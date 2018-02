Luxemburgo pede calma com Robinho Mal foi apresentado no Santiago Bernabéu como o novo técnico do Real Madrid, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi questionado sobre a contratação do atacante Robinho, com quem o treinador trabalhou no Santos até semana retrasada, na conquista do título brasileiro de 2005. ?Robinho é um grande jogador. Penso que é o melhor jogador que há no Brasil, mas para jogar na Europa é necessário uma adaptação. As coisas têm de ser feitas com calma. É preciso falar com ele primeiro?, disse. O atacante brasileiro agrada muito ao diretor de futebol do clube, Arrigo Sacchi, e pode chegar à equipe espanhola até o meio do próximo ano.