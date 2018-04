Luxemburgo pede clima de decisão no Santos

O Santos fará quatro das próximas cinco partidas em casa - contra Internacional, Santo André, Fluminense e Botafogo, além do Corinthians no Pacaembu - e se for bem nesses confrontos, pode se aproximar de uma vaga na Libertadores. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, os jogadores precisam encarar essa sequência com clima de decisão, a começar por esta quarta-feira, contra o Internacional.

"A partida contra o Internacional será a primeira de cinco decisões que teremos. O pensamento de classificação para Libertadores passa por aí. Por isso, o ambiente tem que ser de decisão, com todos acreditando que podemos conquistar os três pontos contra um adversário direto", afirmou o treinador.

A vitória contra os rivais, no entanto, não basta para o Santos subir na tabela. O treinador garantiu que a equipe também precisará estar atenta aos demais confrontos. "Temos que fazer a nossa parte e depois esperar pelos resultados dos confrontos que nos interessam como a partida entre Internacional e Avaí", explicou.

O Santos está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 28 pontos. Quarto colocado, o Avaí tem 34.