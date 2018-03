Luxemburgo pede concentração ao Real "Estou preocupado. Saio nas ruas e só ouço as pessoas falando que o Barcelona vai perder para o Valencia. Ninguém me pergunta se o Real vencerá o Racing." A declaração é de Vanderlei Luxemburgo, publicada nesta sexta-feira nos diários esportivos da Espanha. É também a medida exata do jogo entre Real Madrid e Racing Santander, neste sábado, às 15 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Internacional. Se o Real perder, pode dar adeus ao título espanhol. Em 34 rodadas - restam apenas três para o fim -, a diferença entre o líder Barça e o time de Madri continua em seis pontos. No domingo, o Barcelona, que visita o Valencia, pode até ser campeão, se vencer o jogo e o Real perder para o Racing. É por isso que Luxemburgo está preocupado. Em Madri, segundo o treinador brasileiro, ninguém tem dúvida de que o Real vencerá a partida deste sábado. A certeza é tão evidente que os torcedores estão mais preocupados com o que pode acontecer com o Barcelona no domingo. "Não quero os meus jogadores com o mesmo sentimento que está nas ruas de Madri. Temos de nos concentrar em cima do nosso objetivo que é a vitória contra o Racing. O que vai acontecer com o Barcelona não nos cabe", disse Luxemburgo, que já definiu o time: Casillas, Salgado, Samuel, Helguera e Roberto Carlos; Gravesen, Beckham, Raúl e Zidane; Owen e Ronaldo. Figo e Guti, mais uma vez, ficam no banco de reservas. Ainda neste sábado, acontece: Betis x Sevilla, Athletic Bilbao x Zaragoza e Osasuna x Mallorca.