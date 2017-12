Luxemburgo pensa em Lugano no Real O treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo já começa a pensar em mais um reforço para a temporada do Real Madrid. De acordo com o diário espanhol AS, o nome do zagueiro uruguaio Diego Lugano, que atua pelo São Paulo, ganha força depois que o técnico da equipe espanhola soube que a recuperação do inglês Woodgate, fora dos gramados desde o ano passado por causa de uma lesão, poderá demorar mais algum tempo. O objetivo de Luxemburgo é ter um zagueiro central de garantia para a temporada. ?Lugano é um central forte, de caráter e com boa saída de bola. O preço da transferência não seria um problema para o Real Madrid?, disse o treinador. No entanto, o brasileiro deixou claro que a contratação do zagueiro uruguaio só poderá acontecer caso Woodgate não se recupere logo. A equipe espanhola segue sua pré-temporada na Áustria, onde venceu um amistoso neste domingo. A estréia no Campeonato Espanhol será no final deste mês.