Luxemburgo pensa em poupar Cléber Santana neste domingo O meia Cléber Santana está recuperado da contusão no joelho direito, mas deve ser poupado por Vanderlei Luxemburgo contra o Guaratinguetá, neste domingo, na Vila Belmiro. O técnico deve voltar a escalar Rodrigo Tabata na posição e poupar o seu melhor jogador neste início de temporada para a estréia na primeira fase da Copa Libertadores, diante do Blooming, na próxima quarta-feira, em Santa Cruz da La Sierra (Bolívia). A lesão de Cléber Santana - sofreu um pontapé no joelho direito - chegou a preocupar. "O que mais me assustou foi que o joelho ficou inchado e eu não conseguia dobrar a perna", disse o artilheiro do Campeonato Paulista, com cinco gols. O jogador reagiu bem ao tratamento e passou por uma reavaliação nesta sexta. "Clinicamente Cléber Santana está bem e a sua escalação contra o Guaratinguetá depende apenas de Luxemburgo", disse o médico Joaquim Grava. Após somar 12 pontos nos quatro jogos que disputou pelo Campeonato Paulista e com o bom rendimento dos reservas Rodrigo Tiuí e Rodrigo Tabata contra o Bragantino, o técnico está à vontade para preservar seus alguns dos seus mais importantes titulares, como Zé Roberto e Cléber Santana. "Vamos primeiro procurar recuperar os jogadores do desgaste que sofreram na partida com o Bragantino. Depois vou ver quem eu posso por em campo contra o Guaratinguetá", disse Luxemburgo, que já tem o desfalque confirmado do zagueiro Adailton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como Ávalos não foi bem contra o Sertãozinho e não ficou nem na reserva em Bragança Paulista, Domingos deve formar a dupla de zagueiros com Antonio Carlos. A menos que o técnico queira guardar também o experiente zagueiro para o jogo na Bolívia.