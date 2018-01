Luxemburgo perde ponta e culpa Tribunal O empate do Cruzeiro com o Guarani, por 1 a 1, neste sábado em Campinas, tirou o time mineiro da liderança do Campeonato Brasileiro, com um ponto a menos que o líder Internacional. Mas o fato deixou o técnico Vanderlei Luxemburgo irritado ao ponto de, em tom de desabafo, alertar para uma situação que ele não espera ver no final da competição. Segundo ele, a liderança do time gaúcho foi assegurada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). "Só no final do campeonato é que nós vamos saber o quanto pesaram os dois pontos que o Tribunal deu para o Inter no caso da Ponte Preta. O Luiz Sveiter (presidente do STJD) também vai saber o que seu Tribunal fez com os outros times", alfinetou Luxemburgo. Ele ainda completou o raciocínio garantindo acreditar que "futebol se ganha dentro de campo. Se houve uma irregularidade, o certo seria tirar os pontos do time mas não dar os mesmos pontos para o adversário". Com relação ao jogo, Luxemburgo também foi, no mínimo, deselegante com o time do Guarani, que, segundo ele, teria "praticado o antijogo, com seguidas faltas, principalmente, sobre Alex". Na sua opinião, seu time estava melhor em campo, aproveitando os espaços e os contra-ataques, quando sofreu o gol. O técnico ainda fez questão de defender o goleiro Gomes, que falhou no gol adversário. "Eu joguei futebol e sei que as vezes o gramado atrapalha. A bola bateu no chão e o atrapalhou, mas não houve falha." Do lado do Guarani, o técnico Pepe não viu o jogo como seu opositor. "Marcamos bem o Cruzeiro, que é um grande time, e acho que poderíamos até ter vencido. Mas o empate foi bom, porque empatamos com um dos melhores times do Brasil."