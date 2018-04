Luxemburgo perto de renovar com o Santos para 2008

Marcelo Teixeira tem ouvido inúmeras sugestões para trocar o comando técnico do Santos para 2008, mas o contrato de Vanderlei Luxemburgo só não será renovado, por pelo menos seis meses, se ele exigir aumento ou se decidir ir embora. E o que se comenta na cidade é que a conversa que o técnico teve com Kléber Leite foi bem além do ‘conceitual’, envolveria a Petrobras e não implicaria na saída de Joel Santana da Gávea. Na última vez em que respondeu, em Santos, sobre se vai ou não continuar no clube, o treinador disse que não sabia o que vai acontecer até o fim do ano. "Qualquer coisa que se fale sobre contratações de jogadores até as eleições é especulação. Nem eu sei se estarei aqui em 2008", afirmou. Depois do jogo com o Flamengo-RJ, seu discurso, no Rio, foi outro. "Não estou negociando com ninguém e a minha preferência é continuar no Santos." No dia seguinte, Teixeira reforçou a união entre ambos. "Luxemburgo é prioridade do Santos." O que pode fazer com que Luxemburgo desista do Santos é se o presidente, depois de reeleito, decidir cortar gastos no futebol, negociando os jogadores com salários mais altos e só contratando reforços que aceitem ganhar dentro do que se considera a realidade do futebol brasileiro, como já acontece com importantes clubes. E seria uma estratégia para obrigar a escalação de pratas-da-casa, já imaginando futuros negócios para o exterior. Também se fala numa possível proposta para Luxemburgo aceitar um salário menos do que o atual em troca de altos prêmios por objetivos atingidos. Só que se for assim, ele só aceitaria trabalhar com jogadores de ponta. Permanecendo, Luxemburgo terá que tomar algumas decisões difíceis, como simplesmente agradecer Petkovic e dispensá-lo ou tentar convencer os dirigentes de que ainda vai conseguir fazer o sérvio jogar o seu futebol de outrora. O mesmo se aplica a Antônio Carlos, que ainda sonha com o título da Libertadores. Luxemburgo tem admiração pelo veterano zagueiro e recentemente confessou que sentiu falta dele em alguns jogos importantes. Mas os dirigentes estariam dispostos a dar um novo contrato ao zagueiro de quase 40 anos? Pedrinho deve permanecer porque embora não seja mais o jogador decisivo dos tempos do Vasco da Gama e Palmeiras, tem sido útil e constante, tanto que atuou em 58 dos 73 jogos do Santos na temporada, além de ser o segundo artilheiro do time, com 12 gols. As mudanças não devem ser poucas, se Luxemburgo repetir o que fez de 2006 para 2007, quando mandou embora os três zagueiros - Manzur, Luiz Alberto e Ronaldo Guiaro -, responsáveis diretos pela conquista do Campeonato Paulista.