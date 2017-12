Luxemburgo: perto de um recorde brasileiro Na última semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo evitou ao máximo comentar a possibilidade de se tornar neste domingo o treinador que mais vezes foi campeão brasileiro, superando Ênio Andrade e Rubens Minelli, que como ele, já venceram três vezes a competição. Esforçou-se para demonstrar desapego aos números referentes à sua carreira como técnico. "Eu tenho entusiasmo para trabalhar com futebol, me sinto motivado para trabalhar. Eu identifico um jogo importante, um campeonato e estou sempre motivado para isso, não é porque vou bater um recorde", argumentou. Se o Cruzeiro vencer o Paysandu, Luxemburgo também passará a ser segundo colocado no ranking de técnicos com maior número de triunfos em jogos pelo Brasileirão, com 156 vitórias em 307 jogos, atrás apenas de Telê Santana, que em 394 partidas soma 175 vitórias. "Estou motivado não para bater recordes. Eu já respondi várias vezes, isso para mim não é o mais importante. O mais importante não são as conquistas, mas o trabalho. Isso é para mim mais importante", insistiu o treinador celeste. O fato é que depois de deixar o Palmeiras e se transferir para a Toca da Raposa, após a primeira rodada do Brasileiro de 2002, o polêmico técnico voltou nesta temporada a colecionar conquistas. Sagrou-se de forma invicta campeão mineiro e levou o Cruzeiro ao quarto título da Copa do Brasil. Pelo clube celeste, foram ao todo 93 jogos, sendo 60 vitórias, 18 empates e 15 derrotas. Sob o seu comando o time estrelado marcou 203 gols e sofreu 100. Ele costuma dizer que não teve receio de deixar o chamado eixo Rio-São Paulo, quando optou por trabalhar no futebol de Minas. mas freqüentemente reclama do pouco espaço que é destinado ao Cruzeiro na mídia nacional. Foi pelas equipes paulistas que ele conquistou os seus principais títulos, como o campeonato Brasileiro de 19993 e 1994, pelo Palmeiras, e de 1998, pelo Corinthians, assumindo depois a Seleção Brasileira. Antes do término do atual contrato, Luxemburgo renovou com o clube mineiro até o final de 2004, mas uma cláusula prevê que ele deixe o Cruzeiro, sem a necessidade de pagar multa rescisória caso receba uma proposta vantajosa do exterior. Recentemente o próprio Luxemburgo disse que foi sondado por um clube europeu ? que seria o Spartak de Moscou ? e depois precisou negar boatos de que estaria se transferindo para o Barcelona. Oba-oba ? O treinador demonstra, porém, estar bastante adaptado e à vontade no Cruzeiro. Fiel ao seu estilo, procura controlar o ambiente que envolve o moderno centro de treinamento do clube. Na última semana, por exemplo, orientou os jogadores a não se envolverem com a euforia do torcedor e serem cautelosos nas declarações à imprensa. "Tentamos neutralizar ao máximo o pensamento do torcedor, o pensamento de vocês (imprensa)", disse. "Para nós aqui não tem oba-oba. Se perder o campeonato, é porrada para cima de todo mundo. E, enquanto não terminar essa competição, para mim não tem oba-oba".