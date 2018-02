Luxemburgo: plano para Diego e Robinho Vanderlei Luxemburgo quer que Robinho e Diego deixem de ser meninos e virem ?homens?. E para que esse processo de ?amadurecimento estimulado? dê certo, a primeira providência do treinador foi nomear Robinho como o capitão do Santos no jogo contra o Vitória, no último domingo, em Salvador (o Santos venceu por 2 a 1). E amanhã, diante do Internacional, na Vila Belmiro, a braçadeira deve continuar com o camisa 7, que completou 20 anos no último mês de janeiro. ?Até que eu decida quem será o capitão, e esse pode ser o Ricardinho ou mesmo o Diego, a braçadeira fica com o Robinho?, disse Luxemburgo. Segundo o técnico do Santos, a imagem de garotos-prodígio, que os acompanha desde que surgiram para o futebol em 2002, não é boa para os dois jogadores. ?Temos um plano para que tanto o Robinho como o Diego cresçam. Eles têm de sair da condição de meninos para a condição de homens. É preciso que eles se sintam dessa forma para que os adversários passem a enxergá-los assim?, diz Luxemburgo. Na visão do treinador, se Robinho e Diego fossem vistos como ?homens?, e não como ?meninos?, eles teriam reagido melhor às críticas que receberam após o Torneio Pré-Olímpico, com a Seleção Brasileira Sub-23, em janeiro, no Chile. ?Eles passaram por uma sobrecarga de pressão muito grande durante o Pré-Olímpico. Foi como se a culpa toda fosse deles, e isso não é verdade?. Luxemburgo tem dado atenção especial aos dois jogadores. Considera-os como duas ?jóias raras?. E fala isso desde a época que treinava o Cruzeiro e o Santos estava nas mãos de Emerson Leão. Com este, aliás, Diego chegou a ter vários desentendimentos. Principalmente por achar que era muito cobrado. Um exemplo: quando Leão queria mexer no time, invariavelmente era Diego o escolhido para sair. Na parte tática, há diferenças significativas entre o que Leão pedia para Diego e o que Luxemburgo exige do meia agora. Antes, o camisa 10 era obrigado a correr o campo todo, marcando. Com Luxa, porém, o que se pode ver nos treinos e nos jogos recentes é que Diego tem ficado mais adiantado, como um terceiro atacante. Ele só volta para ?cercar?. Já Robinho tem se revezado mais com Deivid, caindo pelos dois lados do campo, e não só pela esquerda, como fazia na época de Leão. Para Luxemburgo, ?a movimentação constante é fundamental no futebol?. Principalmente no ataque, segundo o treinador. ?Não é preciso um homem de área, mas sim dois atacantes que saibam fazer gols?, costuma dizer. Robinho é o maior artilheiro do atual elenco do Santos, com 39 gols, um a mais que Diego e seis a mais que Elano. Robinho reconhece, porém, que ainda tem muito a melhorar quando o assunto é finalização. ?Por isso tenho treinado bastante esse fundamento?, diz ele.